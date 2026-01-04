ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Onsports Team

Οι «πράσινοι» με ανάρτησή τους εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του δημοσιογράφου.

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Οι «πράσινοι» με μια σύντομη ανακοίνωσή τους τόνισαν πως είναι βαθύτατα θλιμμένοι με την απώλεια του γνωστού δημοσιογράφου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».