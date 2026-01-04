Ολυμπιακός: Ταξίδεψε η αποστολή για Κωνσταντινούπολη

Onsports Team

Από Θεσσαλονίκη πέταξε για Κωνσταντινούπολη η αποστολή του Ολυμπιακού, μετά το τέλος του προβλήματος με το FIR.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον Ολυμπιακό, είναι την Τρίτη (6/1) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Οι «ερυθρόλευκοι» που επικράτησαν του Άρη στη Θεσσαλονίκη, αναχώρησαν απ’ ευθείας από εκεί για Κωνσταντινούπολη.

Το πρόβλημα που υπήρχε με το FIR Αθηνών αποκαταστάθηκε κι έτσι δεν ταλαιπωρήθηκε η αποστολή της ομάδας του Πειραιά. Μέχρι το απόγευμα υπήρχε σημαντική ανησυχία λόγω του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε στα ελληνικά αεροδρόμια.