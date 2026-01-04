Φενέρμπαχτσε: Νέα σημαντική προσθήκη μετά τον Σίλβα - Έκλεισε και ο Ντε Κολό

Οnsports Team

Η Φενέρμπαχτσε θέλει να κλείσει... θέση για το Final 4 της Αθήνας και ενισχύεται σημαντικά για την τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Μεταγραφική ενίσχυση για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ, η οποία έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Νάντο Ντε Κολό,

Όπως αναφέρει το «BasketNews», ο 38χρονος άσος αναμένεται να αποχωρήσει από την Βιλερμπάν λίγο πριν το deadline για μεταγραφές στην Euroleague και να επιστρέψει στον σύλλογο που αγωνίστηκε από το 2019 έως και το 2022.

Φέτος, με την γαλλική ομάδα έχει κατά μέσο όρο 13,6 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ και 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 21 λεπτά στο παρκέ. Μάλιστα, είναι 11ος σε PIR στην Euroleague.

Έτσι μέσα σε λίγες ημέρες, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κάνει δύο σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης, καθώς υπέγραψε και τον Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ.