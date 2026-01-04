Ομάδες

Έκρηξη Ιτούδη στο Ισραήλ: Σφοδρή επίθεση στους διαιτητές - Τον κρατούσαν οι παίκτες του (vid)
Οnsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 09:58
EUROLEAGUE

Έκρηξη Ιτούδη στο Ισραήλ: Σφοδρή επίθεση στους διαιτητές - Τον κρατούσαν οι παίκτες του (vid)

Aπίστευτο ξέσπασμα από τον Δημήτρη Ιτούδη στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα Ισραήλ, καθώς συνετρίβη με 92-77 από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την... έκρηξη που είχε ο Δημήτρης Ιτούδης προς τους διαιτητές στην τρίτη περίοδο.

Ο Έλληνας προπονητής αντέδρασε πολύ έντονα στα σφυρίγματα και... μπούκαρε σε έξαλλη κατάσταση στο παρκέ κινούμενος απειλητικά προς το μέρος των διαιτητών.

Οι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ και οι συνεργάτες του Ιτούδη προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν για να μην ξεφύγει η κατάσταση με τον έμπειρο κόουτς να είναι μαινόμενος.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:



