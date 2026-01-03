Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε στην ομάδα
Onsports Team 03 Ιανουαρίου 2026, 16:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε στην ομάδα

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» με ανάρτησή του αποκάλυψε πως βρέθηκε στο Telekom Center Athens και μίλησε στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού».

Η ήττα από τον Ολυμπιακό στην Euroleague, ενόχλησε τους πάντες στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε στήριξη σε όλους, σε μια ξεχωριστή κίνηση που δεν συνηθίζεται από μεγαλομετόχους ΚΑΕ.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» δεν έμεινε εκεί. Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του, βρέθηκε στο Telekom Center Athens την επομένη του αγώνα. Εκεί όπου υπήρχε προπόνηση των «πράσινων».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, όπως φανερώνει και η ανάρτησή του.

pao.jpg



