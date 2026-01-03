Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για… λάβαρα και σερί νικών

Onsports team

Νέα τοποθέτηση έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτή τη φορά με αφορμή το σερί νικών του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στη Euroleague.

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τα δέκα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα των «ερυθρόλευκων» στα μεταξύ τους ευρωπαϊκά ντέρμπι, τονίζοντας πως την ίδια χρονική περίοδο η ουσία αποτυπώνεται στους τίτλους της διοργάνωσης, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει τον τελευταίο λόγο.

Μέσω ανάρτησής του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι την ώρα που στον Πειραιά γίνεται λόγος για νέα «λάβαρα» λόγω του σερί, η καταμέτρηση των κατακτήσεων της EuroLeague στην ίδια περίοδο δείχνει προβάδισμα 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. «Την ίδια στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα 0-10 νίκες. Την ίδια περίοδο χρόνου που σας βολεύει… Ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Αγάλματα» του Νότη Σφακιανάκη, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολικό τόνο στο σχόλιό του.

Δείτε το ποστ: