Euroleague: Το μήνυμα για το ντέρμπι από το Telekom Center Athens

Onsports Team

«Ηρεμία πριν την καταιγίδα» αναφέρει η διοργάνωση ενόψει του μεγάλου αγώνα το βράδυ της Παρασκευής (2/1) για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της regular season.

Ο ορισμός του προγράμματος της Euroleague, δεν έφερε τυχαία στις 2 Ιανουαρίου το Παναθηναϊκός AKTOR -–Ολυμπιακός. Η διοργάνωση ήθελε το… βαρύ χαρτί της, σε αυτή την ημερομηνία. Αρχίζοντας το 2026 με τη «μητέρα των μαχών», ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της regular season.

Παράλληλα, το ματς ορίστηκε στο Telekom Center Athens. Έδρα όπου θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague τον Μάιο. Έτσι η προβολή του αγώνα έχει ξεχωριστή σημασία για τη διοργάνωση.

Σε ανάρτησή της η Ευρωλίγκα φιλοξενεί φωτογραφίες του «παλατιού» των «πράσινων», μία μέρα πριν τον μεγάλο αγώνα.

«Ηρεμία πριν την καταιγίδα», είναι η λεζάντα με την οποία συμπληρώνει τις φωτογραφίες η Euroleague.