Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε ο Σλούκας, ενοχλήσεις ο Γκραντ

Onsports Team

Ο αρχηγός των «πράσινων» προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του ντέρμπι για την Euroleague, όχι όμως και ο Τζέριαν Γκραντ που έχει ενοχλήσεις – Πρόβλημα στο δάχτυλο ο Σαμοντούροβ.

Τα προβλήματα δε λένε να αφήσουν σε ησυχία τον Παναθηναϊκό AKTOR. Παραμονή του ντέρμπι αιωνίων για την Euroleague, ναι μεν ο Κώστας Σλούκας προπονήθηκε κανονικά, όμως δεν συνέβη το ίδιο με τον Τζέριαν Γκαρντ.

Ο αρχηγός των «πράσινων» είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, όμως για τον Αμερικανό υπάρχει ερωτηματικό. Έχει κάποιες ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προστατευτεί. Η συμμετοχή του θα κριθεί την ημέρα του αγώνα, με τον προπονητή των «πράσινων» να είναι αισιόδοξος πως ο Γκραντ θα προλάβει.

Άτυχος στάθηκε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο νεαρός χτύπησε στο δάχτυλό του πριν την προπόνηση, χωρίς να είναι κάτι σοβαρό. Πάντως όπως φαίνεται θα είναι εκτός από τον σπουδαίο αγώνα με τον αιώνιο αντίπαλο.