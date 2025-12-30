Ομάδες

ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 09:32
EUROLEAGUE / Μιλγουόκι Μπακς / Ντένβερ Νάγκετς

ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)

Οι Μπακς θυμήθηκαν να κερδίζουν από τη στιγμή που επέστρεψε ο Γιάννης, με τους Νάγκετς να αδιαφορούν για την ήττα από την Χιτ, βλέποντας τον Γιόκιτς να «σφαδάζει» στο παρκέ.

«Γεμάτο» ήταν και πάλι το μενού του ΝΒΑ με 11 αναμετρήσεις χθες το βράδυ από τις οποίες ξεχώρισε η νέα νίκη των Μπακς, δεύτερη συνεχόμενη με την επιστροφή του Αντετοκούνμπο από τον τραυματισμό του, αλλά και η νίκη της Χιτ επί των Νάγκετς που είδαν τον Νίκολα Γιόκιτς να αποχωρεί με σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες στιγμές των αναμετρήσεων:

Χόρνετς - Μπακς 113-123

Γουίζαρντς - Σανς 101-115

Νετς - Γουόριορς 107-120

Χιτ - Νάγκετς 147-123

Ράπτορς - Μάτζικ 107-106

Μπουλς - Τίμπεργουλβς 101-136

Ρόκετς - Πέισερς 126-119

Πέλικανς - Νικς 125-130

Θάντερ - Χοκς 140-129

Σπερς - Καβαλίερς 101-113

Μπλέιζερς - Μάβερικς 125-122

 



