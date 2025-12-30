ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)
Οι Μπακς θυμήθηκαν να κερδίζουν από τη στιγμή που επέστρεψε ο Γιάννης, με τους Νάγκετς να αδιαφορούν για την ήττα από την Χιτ, βλέποντας τον Γιόκιτς να «σφαδάζει» στο παρκέ.
«Γεμάτο» ήταν και πάλι το μενού του ΝΒΑ με 11 αναμετρήσεις χθες το βράδυ από τις οποίες ξεχώρισε η νέα νίκη των Μπακς, δεύτερη συνεχόμενη με την επιστροφή του Αντετοκούνμπο από τον τραυματισμό του, αλλά και η νίκη της Χιτ επί των Νάγκετς που είδαν τον Νίκολα Γιόκιτς να αποχωρεί με σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες στιγμές των αναμετρήσεων:
Χόρνετς - Μπακς 113-123
Γουίζαρντς - Σανς 101-115
Νετς - Γουόριορς 107-120
Χιτ - Νάγκετς 147-123
Ράπτορς - Μάτζικ 107-106
Μπουλς - Τίμπεργουλβς 101-136
Ρόκετς - Πέισερς 126-119
Πέλικανς - Νικς 125-130
Θάντερ - Χοκς 140-129
Σπερς - Καβαλίερς 101-113
Μπλέιζερς - Μάβερικς 125-122