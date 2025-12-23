Λεσόρ: «Δεν μπορώ να κλαίω επειδή δεν παίζω - Να ματώσουμε για νίκη με Ολυμπιακό»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για το πως προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο το «τριφύλλι», παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να το κάνει στο γήπεδο.

Αναλυτικά, τα λόγια του στους «PlayMakers»:

«Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα όπως μπορώ, έστω και όχι στο γήπεδο. Προσπαθώ να είμαι φωνή στα αποδυτήρια και στην εξέδρα για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου όσο πιο πολύ μπορώ. Πρέπει να βάλω την ομάδα πρώτη, δεν μπορώ να κάθομαι και να κλαίω επειδή δεν παίζω. Ακόμα και αν δεν είμαι μέσα, θα είμαι χαρούμενος η ομάδα να πάει καλά. Έβλεπα το παιχνίδι με τη Φενέρ, είχε ένταση, πολύ trash talk. Τους κερδίσαμε όταν πήραμε τη Euroleague, μετά μας κέρδισαν αυτοί και πήραν τον τίτλο. Είναι ένα παιχνίδι από αυτά που μου αρέσουν, λησμόνησα τις καλές μέρες.

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το περιμένουν όλοι, θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Είναι σκυλομαχία, πρέπει να είσαι σκυλί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το βλέπω απ' έξω, κάθε φορά ιδρώνω σαν να έπαιξα. Πρέπει να είναι σκυλιά, πανέτοιμοι να ματώσουν και να αφήσουν την ψυχή τους στο παρκέ. Είτε 51-50, είτε 100-99, είναι νίκη. Δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη, αλλά πιστεύω στον Θεό. Προσεύχομαι να είναι εκεί για εμένα και την οικογένειά μου. Ήταν δύσκολο ψυχικά και σωματικά, αλλά πιστεύω στον εαυτό μου και τον Θεό, πίστεψα στους ανθρώπους που ήταν γύρω μου και ελπίζω να ανταμειφτώ σύντομα».