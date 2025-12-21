Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Ατελείωτη στήριξη – Sold out ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 20:06
EUROLEAGUE

Κάτι λιγότερο από δύο μήνες πριν την αναμέτρηση του Telekom Center Athens με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, οι φίλοι του «τριφυλλιού» εξάντλησαν τα εισιτήρια!

Το Telekom Center Athens είναι η πιο εντυπωσιακή και «καυτή» έδρα της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός AKTOR βιώνει την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων του, οι οποίοι ανταποδίδουν τις προσπάθειες της ιδιοκτησίας και της ομάδας των «πράσινων». Τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, όσο και στις εγκαταστάσεις και την οργάνωση.

Τη φετινή σεζόν μόλις ένα ματς Euroleague δεν έχει γίνει sold out στην έδρα των «πράσινων». Ειδικά οι τελευταίοι αγώνες είναι σταθερά με εξαντλημένα τα εισιτήρια. Κάτι που ισχύει από τον περασμένο Αύγουστο για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου.

Πέραν όλων αυτών, η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out και για το ματς με την Φενέρμπαχτσε. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την 28η αγωνιστική στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Οπότε οι φίλοι των «πράσινων» εξάντλησαν τα εισιτήρια, σχεδόν δύο μήνες πριν τον αγώνα!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει:

«SOLD OUT. 13 Φεβρουαρίου 2026. Θεωρούσαμε πως υπάρχει χρόνος. Σκεφτήκατε διαφορετικά. Τίποτα άλλο πέρα από απόλυτο σεβασμό για εσάς φίλαθλοι του Παναθηναϊκού».



