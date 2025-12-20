Ολυμπιακός: Οδεύει προς «διαζύγιο» με τον Σέιμπεν Λι

INTIME SPORTS

Σε χωριστούν δρόμους αναμένεται να πορευτούν σύντομα, ο Ολυμπιακός κι ο Σέιμπεν Λι, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν δικαίωσε το συμβόλαιο 2,5 ετών που του είχαν προσφέρει οι «ερυθρόλευκοι».

Τον Φεβρουάριο του 2025 ο Ολυμπιακός πλήρωσε buy out ύψους 550.000 ευρώ στη Μανίσα για να κάνει δικό του τον Σέιμπεν Λι, όμως από τα πρώτα παιχνίδια του στα «ερυθρόλευκα» φάνηκε πως ο Αμερικανός δεν... συμβαδίζει με τα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Λι πάντα έφερνε την νοοτροπία και τις... αγωνιστικές κινήσεις του σκόρερ και δεν μπόρεσε να ταιριάξει στη φιλοσοφία του Έλληνα προπονητή, ο οποίος ζητάει πολλές -και καλές- πάσες, σε μια συνεχή κυκλοφορία της μπάλας. Ενδεικτικό είναι πως από πέρυσι κιόλας η παρουσία του στο παρκέ... κολλούσε επιθετικά τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες, όμως, του είχαν δώσει συμβόλαιο 2,5 ετών, πληρώνοντας ένα πολύ ακριβό πακέτο μαζί με το buy out του. Επομένως, το καλοκαίρι τον κράτησαν στο ΣΕΦ, έχοντας στο μυαλό τους ότι μπορεί να παίξει έναν back up ρόλο, μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του Κίναν Έβανς. Όμως, ούτε αυτό συνέβη. Ο 26χρονος μετράει μόλις 3,4 πόντους, 0,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 11 συμμετοχές του στη φετινή Euroleague, έχοντας μόνο 11' ανά ματς. Μάλιστα, για σερί αγωνιστικές ο Λι ήταν μεταξύ... DNP και 5-7 λεπτών στο παρκέ, ως μια «λύση ανάγκης».

Η απόκτηση του Μόντε Μόρις, σε συνδυασμό με το ότι ο Μπαρτζώκας τελικά είδε πως ο Λι δεν μπορεί να αποδώσει στο δικό του στιλ παιχνιδιού, οδηγούν σε άμεσο διαζύγιο των δύο πλευρών. Άλλωστε, πέραν των Ουόκαπ και Μόρις, στο ρόστερ των Πειραιωτών υπάρχει πλέον και ο Φρανκ Νιλικίνα. Έτσι, ο άλλοτε παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τον οποίον «ακούστηκε» πως υπήρχε ενδιαφέρον από την Αναντολού Εφές πριν από λίγο καιρό, θα βγει το προσεχές διάστημα στην αγορά των free agents.