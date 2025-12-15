Πρόβλημα με Ναν: «Ελπίζω να παίξει αύριο»

Ο Εργκίν Αταμάν με δηλώσεις του στην Τουρκία αποκάλυψε ένα πρόβλημα τραυματισμού που άφησε εκτός προπόνησης τον Κέντρικ Ναν, με τη συμμετοχή του στην αυριανή αναμέτρηση να είναι αμφίβολη.

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε η παραμονή του Παναθηναϊκού στην Τουρκία, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Κέντρικ Ναν υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα στο πρώτο κομμάτι της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού και δεν ακολούθησε το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους για το θέμα του Ναν είπε: «Ο Ναν υπέστη ένα διάστρεμμα στο ξεκίνημα της σημερινής προπόνησης και βγήκε εκτός της συνέχειας του προγράμματος. Ελπίζω να παίξει αύριο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Πάντως η κατάστασή του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία με τον παίκτη να εξετάζεται και πάλι αύριο το πρωί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί ή όχι.

Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος έχει θέσει τον εαυτό του και πάλι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.