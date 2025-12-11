Ομάδες

Στο πλευρό των «πράσινων» στο Μιλάνο και ο Γιώργος Καραγκούνης
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 21:46
EUROLEAGUE

Στο πλευρό των «πράσινων» στο Μιλάνο και ο Γιώργος Καραγκούνης

Ο «τυπάρας» είδε από κοντά τον Παναθηναϊκό AKTOR στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, στην πόλη του ιταλικού βορρά.

Ο Γιώργος Καραγκούνης δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, σε όλα τα αθλήματα. Ο παλαίμαχος αστέρας του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού», συχνά πυκνά είναι στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ, εντός κι εκτός έδρας.

Ο «τυπάρας» που έχει ζήσει και αγωνιστεί στο Μιλάνο με τα χρώματα της Ίντερ, δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά τον Παναθηναϊκό AKTOR στην ιταλική πόλη. Έτσι βρέθηκε στο πλευρό των «πράσινων» στο ματς με την Αρμάνι.

Μάλιστα, πριν το ματς έβγαζε φωτογραφίες με φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στο Μιλάνο, ενώ είχε θερμή συνομιλία με τον πρόεδρο της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο.

 καρα.jpg



