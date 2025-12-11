Ομάδες

Το Μιλάνο είναι πράσινο Παναθηναϊκέ
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 21:34
EUROLEAGUE

Το Μιλάνο είναι πράσινο Παναθηναϊκέ

Ο Παναθηναίκός δίνει τη "μάχη" του κόντρα στην Αρμάνι και στο γήπεδο βρίσκονται κοντά στους 1500 φίλους της ομάδας.

Για μία ακόμα φορά ο κόσμος κάνει τη διαφορά. Για μια ακόμα φορά ο κόσμος του Παναθηναϊκού τρελαίνει όλη την Ευρώπη. 

Το Μιλάνο είναι και επισήμως πράσινο μιας και αυτή τη στιγμή στο γήπεδο βρίσκονται κοντά στους 1500 φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν... εξαφανίσει τους Ιταλούς. 

Αυτή ήταν και η αιτία που η Αρμάνι εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του «τριφυλλιού», αφού οι ιθύνοντες της ιταλικής ομάδας έβλεπαν πολλά ελληνικά ονόματα ανάμεσα στις κρατήσεις.

Και όλο αυτό το σκηνικό τη στιγμή που σε λίγη ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν. 



