Τσάβι Πασκουάλ: «Ένα απ’ τα πιο μεγάλα παιχνίδια αυτό με τον Ολυμπιακό»

Onsports Team

Το βράδυ της Παρασκευής η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την Euroleague. Ο Τσάβι Πασκουάλ ανέλυσε το πόσο σημαντικοί είναι οι συγκεκριμένοι αγώνες, τονίζοντας πως έχουν άδικο οι φίλοι των Καταλανών που θεωρούν μεγάλα τα παιχνίδια αυτά μόνο για τον Ολυμπιακό κι όχι για τη δική τους ομάδα.

Αναλυτικά:

«Πρόκειται για μια ομάδα που διατηρεί τον ίδιο προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο DNA και αγωνίζεται σχεδόν ενστικτωδώς. Ο βασικός κορμός της παραμένει ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια. Στην άμυνα, είναι πάντα εξαιρετικά τοποθετημένοι, μια κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα, με ένα ρόστερ που τους επιτρέπει να καλύπτουν αποτελεσματικά ακόμα και σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Αναμφίβολα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Παλάου.

Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι τρελό, αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με την ομάδα που διαθέτουμε. Θα υπάρξουν παιχνίδια κάθε είδους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής θα είναι δύσκολη. Το κλισέ "παιχνίδι με παιχνίδι" ισχύει, αλλά εμείς οι προπονητές πρέπει να έχουμε το βλέμμα και στο τι ακολουθεί. Οι παίκτες, όμως, πρέπει να εστιάζουν μόνο στο επόμενο ματς. Όλοι μαζί, με ένα γεμάτο Παλάου να μας δίνει ώθηση στις δύσκολες στιγμές. Ο Ολυμπιακός έχει τις... στιγμές του που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.

Αυτή είναι η Μπάρτσα και ξέρουμε πώς λειτουργεί, αλλά προτιμώ να είμαι αισιόδοξος. Η Μπάρτσα δεν έχει την πολυτέλεια να πιστεύει ότι δεν μπορεί. Πρέπει να τα δίνουμε όλα και ο χρόνος θα δείξει. Όσο για τους τίτλους, όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη Τύπου, πρέπει να παλεύουμε για τον καθένα ξεχωριστά.

Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να εστιάζουμε στο τι έρχεται. Όταν έχεις αποδείξει ότι μπορείς να κάνεις κάτι μία φορά, δεν υπάρχει λόγος να μην το επαναλάβεις. Δεν περιμένω από κανέναν να είναι στο αποκορύφωμά του και στα επτά παιχνίδια, αλλά περιμένω να είναι πάντα θετικός και να συνεισφέρει. Μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά, αλλά να την αντισταθμίσεις σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Πρέπει να αποδεχόμαστε ότι μπορούμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε, αλλά ποτέ χωρίς να έχουμε δώσει τα πάντα.

Από τότε που ήρθα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλους. Έχουμε θέσει τα θεμέλια της πειθαρχίας, του σεβασμού και του ενθουσιασμού που ήθελα. Βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Για τον Σάσα Βεζένκοφ: «Είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα... ή ο καλύτερος! Ένας εντυπωσιακός παίκτης. Ήρθε εδώ χάρη στον Χουάν Κρέους, ο οποίος επέμενε πολύ για την απόκτησή του. Είναι ένας παίκτης-φαινόμενο και το έχει αποδείξει. Διαθέτει τεράστιο ταλέντο, είναι εξαιρετικά έξυπνος και καλός άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος στο μαρκάρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα όσα έχει καταφέρει.

Αύριο είναι ένα από τα μεγάλα παιχνίδια, ένα από τα σπουδαιότερα που μπορείς να δεις. Το Παλάου πρέπει να είναι... Παλάου. Όταν λέω ότι είναι μεγάλο ματς, κάποιοι μου λένε ότι αυτό ισχύει για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για την Μπάρτσα... Τι λέτε; Είναι ένα παιχνίδι Μπάρτσα-Ολυμπιακός, ένα από τα μεγαλύτερα που μπορείς να παίξεις και να δεις. Πρέπει να υποφέρουμε μαζί με τον κόσμο μας. Πρέπει εμείς να εμπνεύσουμε την κερκίδα, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθειά της. Όπως πάντα, στις μεγάλες βραδιές, το Παλάου είναι τεράστιο».