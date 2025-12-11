Βεζένκοφ: «Κάθε προσθήκη θα μας βοηθήσει»

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη και το αυριανό ματς με τους Καταλανούς και μεταξύ άλλων σχολίασε και τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για την απόκτηση του Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό, αλλά και το επικείμενο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θέλουν το παιχνίδι, ειδικά στην έδρα τους, έρχονται από μία νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι ένα δύσκολο ματς, κλαστικό Ευρωλίγκας, για να κερδίσεις πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια».

Για το διάστημα χωρίς επίσημο ματς και το αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ αποτελεί ικανοποιητική προετοιμασία: «Πάντα υπάρχουν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όταν έχουμε πολλά παιχνίδια, λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση, όταν έχουμε λίγα παιχνίδια δεν έχουμε τον ρυθμό των αγώνων. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε καλά, φρέσκοι, έχουμε δουλέψει πολύ. Μας λείπει ο Τάισον, θα προτιμούσαμε να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά Όοι ταξιδεύουμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε δύσκολη νίκη».

Για το πού θα πρέπει να ποντάρει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω φιλοσοφία, να κοιτάμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να κάνουμε καλά, πώς θα επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και πώς θα κινήσουμε την μπάλα, πώς θα κινηθούμε με την μπάλα».

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις: «Κάθε προσθήκη θα μας βοηθήσει. Τον διάλεξε ο προπονητής μας, μαζί με τον σύλλογο, δεν έχω τόσο καθαρή εικόνα, θυμόμαστε τι είδαμε 5-6 χρόνια στο Ντένβερ, θα τον βοηθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι και αυτός θα μας βοηθήσει».

Για την απουσία του Τάισον Ουόρντ και το κατά πόσο ένας παίκτης έχει έξτρα κίνητρο όταν βλέπει συμπαίκτες του εκτός: «Εννοείται, αλλά γι’ αυτό έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον αρχηγό της ομάδας σ’ αυτή τη θέση. Όποτε χρειάστηκε, όποτε παίζει πολύ είναι πάντα εκεί για εμάς, πάντα εδώ για την ομάδα. Σίγουρα νοιώθουμε μεγάλη σιγουριά μ’ αυτόν στο παρκέ, αλλά όπως είπα. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα και καλύπτουμε όποιον λείπει».