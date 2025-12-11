Ομάδες

Αρμάνι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με 2.000 κόσμο στο Μιλάνο για την επιστροφή στις νίκες - Ώρα και κανάλι
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 08:15
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αρμάνι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με 2.000 κόσμο στο Μιλάνο για την επιστροφή στις νίκες - Ώρα και κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Με δύο σημαντικές απουσίες ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Μιλάνο για τον αγώνα της 15ης αγωνιστικής με την Αρμάνι, το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 21:30).

Οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς έμειναν στην Αθήνα και θα είναι εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι. Οι δύο παίκτες του Τριφυλλιού ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα στις τελευταίες προπονήσεις και τελικά κρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τους «πράσινους» στην αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός πάει στο Μιλάνο έχοντας ρεκόρ 9-5, ενώ η ιταλική ομάδα βρίσκεται στο 7-7. Οι «πράσινοι» είδαν τη Βαλένθια να βάζει τέλος στο νικηφόρο σερί τους μέσα στο Telekom Center Athens την προηγούμενη εβδομάδα και έχουν στόχο να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και τα επιτυχή αποτελέσματα.

Σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν και τη στήριξη του κόσμου τους, καθώς τουλάχιστον 2.000 φίλαθλοι του Τριφυλλιού αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες.

Όμως και η ιταλική ομάδα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ηττήθηκε στη Βιτόρια από την Μπασκόνια, με 88-78, για την 14η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός υπερέχει στην παραγωγικότητα με 88,7 πόντους μ.ο. ανά αγώνα, ενώ η Αρμάνι σημειώνει 84,1 μ.ο. ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» δέχονται 85,6 πόντους μέσο όρο ενώ οι Ιταλοί 83,8 πόντους μ.ο.

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρες (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

To τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.



