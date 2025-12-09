Ομάδες

EuroLeague: Συμφωνία της Εφές με Λάσο, προς Παρτίζαν ο Πεναρόγια
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 21:56
EUROLEAGUE

EuroLeague: Συμφωνία της Εφές με Λάσο, προς Παρτίζαν ο Πεναρόγια

Αναντολού Εφές και Παρτίζαν στρέφονται σε Ισπανούς προπονητές.

Ο Πάμπλο Λάσο θα είναι ο νέος προπονητής της Εφές, με την οποία θα υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Όπως αναφέρει το «basketfaul», η τουρκική ομάδα και ο Ισπανός προπονητής ήρθαν σε συμφωνία για να αναλάβει άμεσα.

Έτσι ο Λάσο θα είναι ο αντικαταστάτης του Ιγκόρ Κοκόσκοφ στον πάγκο της Εφές.

Παράλληλα, το Sport Klub αναφέρει ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν θα είναι ο Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος πριν μερικές εβδομάδες τερμάτισε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει το σερβικό Μέσο «η πρώτη επιλογή του προέδρου Όστογια ​​Μιχαΐλοβιτς και του διοικητικού συμβουλίου ήταν ο Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά μετά από πολλή σκέψη, ο Ιταλός προπονητής αρνήθηκε».

Και προσθέτει σχετικά για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της Παρτιζάν: «Υπάρχει φημολογία εδώ και λίγο καιρό ότι ο Πενιαρόγια θα διαδεχθεί τον Ομπράντοβιτς και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport Klub, η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί αμέσως μετά από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία».



