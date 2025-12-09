Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Και ο Φουρνιέ στη διάθεση του Μπαρτζώκα

Onsports Team

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ προπονήθηκε κανονικά ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (12/12, 21:30) και έτσι θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αγώνα με τους «μπλαουγράνα».

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος γκαρντ ήταν άρρωστος τις τελευταίες μέρες και για αυτό δεν αγωνίστηκε και απέναντι στην ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ θα έχανε και το ματς της περασμένης εβδομάδας με τη Φενέρμπαχτσε, αν αυτό δεν είχε αναβληθεί λόγω των νερών που πλημμύρισαν το ΣΕΦ από μια βροχόπτωση.