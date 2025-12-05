Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: Κακός Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα

Ο Παναθηναϊκός "πλήρωσε" την πολύ κακή του νοοτροπία και τα πολλά του λάθη, με τη Βαλένθια να βάζει τέλος στο νικηφόρο σερί του.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που έπρεπε μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι "πράσινοι" επέστρεψαν στη δράση με πολύ κακή νοοτροπία, με πολλά λάθη στο παιχνίδι τους και με διάθεση... υποτίμησης της Βαλένθια. Όλα αυτά τα στοιχεία έστησαν ένα πολύ κακό σκηνικό για την ομάδα του Εργκίν Αταμά, η οποία γνώρισε δίκαιη ήττα από την εξαιρετική Βαλένθια.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Ντάριους Τόμπσον που είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ κια 6 ασίστ, ενώ και ο Τέιλορ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 18 πόντους 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ ο Κέντρικ Ναν που είχε 23 πόντους αλλά και 4 λάθη.

Κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον Σορτς να δίνει προβάδισμα με 2-0, αλλά τους “πράσινους” να μην έχουν ρυθμό στο παιχνίδι τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Ρίβερς με δύο τρίποντα να δώσει προβάδισμα στην Βαλένθιας με 2-8. Κάπου εκεί ο Χουάντσο ανέλαβε δράση και με 4 πόντους ήταν εκείνος που ουσιαστικά έφερε το ματς στα ίσια, με τον Τι Τζέι Σορτς να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και να δίνει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του, 13-11.

Ο Μήτογλου τον κράτησε μπροστά

Η Βαλένθια απάντησε άμεσα και με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα βρήκε τρίποντο από τον Ρίβερς για το 11-11, αλλά κάπου εκεί πήρε… φωτιά ο Ναν. Με 7 δικούς του πόντους και εντυπωσιακές προσωπικές φάσεις ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 18-11 και έδειξε να βάζεις τις βάσεις για να επιβάλλει τον ρυθμό του. Η Βαλένθια την ίδια ώρα έψαχνε με μανία να βρει σκορ από το τρίποντο και τα κατάφερε με τους Μουρ και Κοστέλο να πετυχαίνουν δύο συνεχόμενα και να μειώνουν σε 18-17. Ο Μήτογλου ήταν αυτός που με σουτ δύο πόντων έκανε το 22-19 και έδωσε διαφορά τριών πόντων με τη λήξη της περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός στο +9, η Βαλένθια σερί 2-13

Ο Παναθηναϊκός μπήκε… φορτσάτος στο δεύτερο δεκάλεπτο και πολύ συγκεντρωμένος, καμία σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο και με τον Σορτς να δίνει λύσεις και τον Γκραντ να είναι εξαιρετικός οι “πράσινοι” κατάφεραν να προηγηθούν με 9 πόντους, 30-21 έπειτα από τρίποντο του τελευταίου. Και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έριξε… μαύρο στο παιχνίδι του, δίνοντας τη δυνατότητα στη Βαλένθιας όχι μόνο να μειώσει αλλά και να περάσει μπροστά. Οι Ισπανοί με “όπλο” τους το τρίποντο “έτρεξαν” σερί 2-13 και με τρίποντο του Μπαντιό πήραν το προβάδισμα με 32-34.

Ο Σλούκας έκανε τη διαφορά

Ο Αταμάν αντέδρασε άμεσα περνώντας και πάλι στο παρκέ τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν και πάλι εξαιρετικός “διαβάζοντας” τα πάντα στην επίθεση της ομάδας του. Με όλες τις μπάλες να περνούν από τα χέρια τους ο Σλούκας έδωσε προβάδισμα με 40-36 στον Παναθηναϊκό και ο Ναν με μεγάλο τρίποντο έκανε το 44-38 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Ο Αταμάν συνέχισε την επιλογή με τους τρεις γκαρντ (Σορτς, Ναν, Γκραντ), αλλά το β' μέρος άρχισε με ένα 9-0 σερί της Βαλένθια, που άλλαξε τα δεδομένα (44-47 στο 22'). Τότε ο Τούρκος head coach κάλεσε άρον άρον time out και έβαλε ξανά στο glass floor τους Σλούκα - Μήτογλου. Δυο καλές άμυνες του Έλληνα ψηλού και 5π. του Ναν έφεραν την ισοφάριση (50-50 στο 24'). Όμως, τα αρνητικά νέα συνεχίστηκαν με το 3ο φάουλ τόσο του Μήτογλου, όσο και του Φαρίντ (52-55 στο 26', επιθετικά φάουλ και τα δύο), σε ένα διάστημα που οι Ισπανοί είχαν επιθετικό πλουραλισμό. Ο Γιούρτσεβεν επέστρεψε, ο αρχηγός ευστόχησε σε δυο ζευγάρια βολών (56-57 στο 27') και ο Σορτς αντικατέστησε τον Ναν, για να μειώσει ξανά στον πόντο (58-59 στο 28'). Ο Γιούρτσεβεν αστόχησε δις, αλλά ο Σλούκας έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 61-62, φέρνοντας... ξέσπασμα στο κλειστό (). Ωστόσο, η Βαλένθια «έκλεισε» την περίοδο στο +4, χάρη στο buzzer beater τρίποντο του (61-65 στο 30'). Άλλωστε, οι «πράσινοι» σε όλο το 3ο δεκάλεπτο δεν μπορούσαν να βρουν αμυντική συνέπεια και να «χτίσουν» μέσα από αυτήν (27π. παθητικό).

Οι Ισπανοί «καθάρισαν» τα ριμπάουντ, βρήκαν μεγάλα σουτ και πήραν ένα διπλό - έκπληξη στο Μαρούσι

Το small ball του Αταμάν (Σορτς, Σλούκας, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου) βρέθηκε αντιμέτωπο με μια πολύ δύσκολη κατάσταση στις αρχές της 4ης περιόδου. Η Βαλένθια πήρε γρήγορα τρία επιθετικά ριμπάουντ, βρήκε δυο τρίποντα με τους Τέιλορ και Ρίβερς και πήγε στο +8 (65-73 στο 32'), έχοντας τρομερό ρυθμό. Μάλιστα, μετά το 2ο λάθος του Μήτογλου σε επαναφορά, ο Σακό κάρφωσε για το +10 των φιλοξενούμενων (65-75 στο 33').

Ο Φαρίντ αντικατέστησε τον Μήτογλου, ενώ ο Αταμάν έριξε στο glass floor Γκραντ, Καλαϊτζάκη, «Ρόγκα» αντί Σλούκα, Ναν, Χουάντσο για να δώσει «ανάσες» και να πιέσει τη μπάλα αμυντικά. Το «τριφύλλι» μετά τις 2/2β. του Σορτς (67-75) αστόχησε σε διαδοχικά σουτ, οι Χουάντσο - Ναν επέστρεψαν και μετά το κλέψιμο του Γκραντ ο Σορτς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (70-75 στο 35') δημιουργώντας πανδαιμόνιο στο "T-Center". Η Βαλένθια ήταν για 2'25'' χωρίς σκορ και ο ρέφερι Νέντοβιτς έβαλε... φωτιά στο γήπεδο με ένα ασύλληπτο αντιαθλητικό που καταλόγισε εις βάρος του Γκραντ. Ο Αταμάν έκανε challenge, το διαιτητικό... έκτρωμα διορθώθηκε (απλό φάουλ), αλλά οι «πράσινοι» για άλλη μια φορά δεν «γράπωσαν» το ριμπάουντ μετά το άστοχο 3π. του Κοστέλο.

Το ματς κρεμόταν σε μια κλωστή και ο Τόμπσον έβαλε ένα δύσκολο mid range μπροστά στον Σορτς (70-77) μετά το time out. Ο Ναν, όμως, κάρφωσε δυναμικά για το 72-77 (36'). Ο Τέιλορ πάτησε γραμμή και ο Σορτς πήρε... παραμάζωμα την αντίπαλη άμυνα για το 74-77. Όμως, ο Τόμπσον είχε ξανά απάντηση»: αυτή τη φορά με ένα «τρελό» poster κάρφωμα και γκολ - φάουλ κόντρα στον Ερνανγκόμεθ (74-80, 3'46'' για το τέλος). Ο Ναν σημάδεψε στο σίδερο σε ένα κομβικό τρίποντο και αυτή τη φορά ο Τόμπσον πήρε δυο βολές από τον Φαρίντ (4ο φάουλ) για το 74-82, επαναφέροντας τον απόλυτο έλεγχο στους φιλοξενούμενους. Με 3'12'' για το φινάλε ο «Μήτογλου» γύρισε στο «5» και ο Ναν έκανε ακόμα ένα λάθος. Ο Παναθηναϊκός Aktor έψαχνε πια ένα... θαύμα και ο Σλούκας αντικατέστησε τον Μήτογλου σε ένα... all in σχήμα με τέσσερις γκαρντ και τον Χουάντσο. Ο Ρίβερς αστόχησε σε τρίποντο, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σλούκας, με την άμμο στη κλεψύδρα να αδειάζει (2'20'' για το τέλος). Οι Ισπανοί μετά το 13ο επιθετικό ριμπάουντ τους βρήκαν σκορ με τον Μπαντιό (74-85 στο 39') και «σφράγισαν» ένα διπλό - έκπληξη στο "Telekom Center" (79-89 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά της αναμέτρησης