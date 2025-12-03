Φενέρμπαχτσε: Με σημαντικές απουσίες στο ΣΕΦ

Onsports Team

Με δύο σοβαρές απουσίες θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικούς παίκτες από την περιφέρεια.

Ο ένας είναι ο Σκότι Ούίλμπεκιν που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και είναι εκτός για περίπου ένα μήνα τώρα. Ο άλλος είναι ο Ονουράλπ Μπιτίμ. Ο διεθνής Τούρκος τραυματίστηκε στο ματς των «παραθύρων» με την Βοσνία.