Φενέρμπαχτσε: Με σημαντικές απουσίες στο ΣΕΦ
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 17:54
EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Με σημαντικές απουσίες στο ΣΕΦ

Εκτός αγώνα οι Ουίλμπεκιν και Μπιτίμ, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Με δύο σοβαρές απουσίες θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικούς παίκτες από την περιφέρεια.

Ο ένας είναι ο Σκότι Ούίλμπεκιν που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και είναι εκτός για περίπου ένα μήνα τώρα. Ο άλλος είναι ο Ονουράλπ Μπιτίμ. Ο διεθνής Τούρκος τραυματίστηκε στο ματς των «παραθύρων» με την Βοσνία.

 



