Κάτας κατά διοίκησης: «Μέχρι να ενισχύσουμε την ομάδα τα προβλήματα δεν θα λυθούν»

Οnsports Τeam

Δήλωση που θα συζητηθεί από τον Ισραηλινό τεχνικό, ο οποίο «έδειξε» τη διοίκηση για τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα του Τελ Αβίβ.

Ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας (4/12, 20:00) για την 14η αγωνιστική της Euroleague έβαλε στο κάδρο των ευθυνών για τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα, τη διοίκηση της Μακάμπι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Προφανώς χρειαζόμαστε έναν σέντερ. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα στο μπάσκετ για να το καταλάβεις αυτό. Και κάτι άλλο επίσης.

Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Οι αδυναμίες μας είναι σαφείς. Ας μην νομίζει κανείς λανθασμένα ότι αυτή η διοργάνωση τελείωσε και ερχόμαστε να την κατατροπώσουμε. Μέχρι να ενισχύσουμε την ομάδα, τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν».