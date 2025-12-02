Αυτός θα είναι στον πάγκο της Παρτίζαν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

Onsports Team

Η Παρτίζαν κατέληξε στον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Την ώρα που τα δημοσιεύματα στη Σερβία αναφέρουν πως η συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της Παρτίζαν, η διοίκηση του συλλόγου βρήκε τον άνθρωπο που θα οδηγήσει -εκτός απροόπτου- την ομάδα στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου την Πέμπτη (4/12, 21:45) για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Όπως αναφέρει η «Mozzart Sport» προπονητής της ομάδας του Βελιγραδίου θα είναι ο Μίρκο Οτσόκολιτς.

Πρόκειται για τον πρώην βοηθό του Σάσα Ομπράντοβιτς στη Μονακό και προσφάτως βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να ηγηθεί της ομάδα στον αγώνα εναντίον της Μπάγερν.