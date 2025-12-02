Ομάδες

Φενέρμπαχτσε: Νοκ άουτ ο Μπιτίμ με Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 15:52
EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Νοκ άουτ ο Μπιτίμ με Ολυμπιακό

Η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για το ματς του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μην υπολογίζει στον  Ονουράλπ Μπιτίμ.

Νοκ άουτ από την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη στο ΣΕΦ τέθηκε ο Ονουράλπ Μπιτίμ.

Ο Τούρκος φόργουορντ γύρισε άσχημα το πόδι του στον αγώνα της εθνικής Τουρκίας με τη Βοσνία και όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του, έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων στον αστράγαλο, κάτι που συνεπάγεται μακρά απουσία.

Ο Μπιτίμ είχε φέτος συμμετοχή σε 12 παιχνίδια της Ευρωλίγκας μετρώντας 2,3 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,8 στην αξιολόγηση σε 9 λεπτά κατά μέσο όρο.



