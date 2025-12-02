Ομάδες

Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ίθαν Χαπ η Βαλένθια
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 02:38
EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ίθαν Χαπ η Βαλένθια

Το τέλος της συνεργασίας με τον Ίθαν Χαπ ανακοίνωσε η Βαλένθια.

Ο 29χρονος Αμερικανός είχε συμβόλαιο με τις «νυχτερίδες» έως τις 30 Ιουνίου 2026, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε, δεν του επέτρεψαν να προσφέρει αυτά που ήθελε στην ισπανική ομάδα. 

Ο Χαπ είχε αποκτηθεί από τη Βαλένθια το καλοκαίρι του 2024 μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην Γκραν Κανάρια. Όμως αγωνίστηκε μόνο σε 10 ματς έως τα τέλη Οκτωβρίου 2024, αφού τραυματίστηκε στο πόδι. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Βαλένθια το τελευταίο μέρος της αποθεραπείας του έλαβε χώρα μακριά από τη Βαλένθια, απ΄ όπου δεν έχει επιστρέψει μέχρι στιγμής. 



