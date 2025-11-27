Μπαρτζώκας: Πάτησε παρκέ, έπαιξε άμυνα, τεχνική δεν πήρε (vid)

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού για μία ακόμα φορά πέρασε τα όρια, πατώντας στο παρκέ, επηρεάζοντας αντίπαλο παίκτη στο παιχνίδι του, αλλά οι διαιτητές και αυτή τη φορά δεν το είδαν.

Τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, είχε πάρει το momentum, είχε τον έλεγχο και είχε ξεκινήσει να «χτίζει» ένα σερί, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος με τις επιλογές των παικτών του σε άμυνα και επίθεση.

Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός ήταν σε τέτοια κατάσταση όπου σε πολύ κρίσιμο τρίποντο που ευστόχησε ο Γκράχαμ και έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 67-65, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιχείρησε να παίξει άμυνα.

Ο Μπαρτζώκας βρέθηκε μία ανάσα από τον Γκράχαμ, μπαίνοντας το παρκέ και κάνοντας μάλιστα κίνηση για να επηρεάσει τον Αμερικανό άσο στην προσπάθεια για τρεις.

Ο παίκτης του Ερυθρού δεν πτοήθηκε, αλλά ούτε και ο Έλληνας τεχνικός ο οποίος τη.. γλίτωσε μιας και τα τρία ζευγάρια μάτια των διαιτητών, δεν είδαν την ξεκάθαρη παράβαση ο οποία για τους άλλους προπονητές είναι τεχνική ποινή.

Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν!