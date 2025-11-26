Ομάδες

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 23:40
EUROLEAGUE

Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική με τους «πράσινους» να είναι στο 9-4 μαζί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα, τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν στο 8-5 – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 13η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώθηκε με νίκες για Ερυθρό Αστέρα, Αρμάνι Μιλάνο, Μονακό και Μπαρτσελόνα. Αποτελέσματα που φέρνουν τους Σέρβους στο 9-4, ρεκόρ που έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι τρεις ομάδες που… οδηγούν αυτή τη στιγμή τη διοργάνωση.

Στο 8-5 και την… πολυκοσμία, υποχώρησε ο Ολυμπιακός μετά το 91-80 στη Σερβία από τον Αστέρα. Εκεί βρίσκεται μεταξύ άλλων και η Μονακό, μετά το άνετο 102-66 επί της Αναντολού Εφές.

«Περίπατο» έκανε στο Βελιγράδι η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας 102-88 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και πλέον ανέβηκε στο 7-6. Στις 8 νίκες και η Μπαρτσελόνα, μετά το 88-78 κόντρα στη Βιλερμπάν.

EUROLEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναθηναϊκός AKTOR–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67

Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός 91-80

Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 102-66

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-102

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 88-78

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
  2. Ερυθρός Αστέρας 9-4
  3. Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
  4. Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
  5. Μονακό 8-5
  6. Ολυμπιακός 8-5
  7. Βαλένθια 8-5
  8. Φενερμπαχτσέ 8-5
  9. Μπαρτσελόνα 8-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο 7-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
  13. Ντουμπάι 6-7
  14. Παρί 5-8
  15. Αναντολού Εφές 5-8
  16. Μπάγερν Μονάχου 5-8
  17. Μπασκόνια 4-9
  18. Παρτιζάν 4-9
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
  20. Βιλερμπάν 3-10

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Πέμπτη 4/12

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μονακό – Παρί

Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

Παρασκευή 5/12

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι



