Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός
Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική με τους «πράσινους» να είναι στο 9-4 μαζί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα, τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν στο 8-5 – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η 13η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώθηκε με νίκες για Ερυθρό Αστέρα, Αρμάνι Μιλάνο, Μονακό και Μπαρτσελόνα. Αποτελέσματα που φέρνουν τους Σέρβους στο 9-4, ρεκόρ που έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι τρεις ομάδες που… οδηγούν αυτή τη στιγμή τη διοργάνωση.
Στο 8-5 και την… πολυκοσμία, υποχώρησε ο Ολυμπιακός μετά το 91-80 στη Σερβία από τον Αστέρα. Εκεί βρίσκεται μεταξύ άλλων και η Μονακό, μετά το άνετο 102-66 επί της Αναντολού Εφές.
«Περίπατο» έκανε στο Βελιγράδι η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας 102-88 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και πλέον ανέβηκε στο 7-6. Στις 8 νίκες και η Μπαρτσελόνα, μετά το 88-78 κόντρα στη Βιλερμπάν.
EUROLEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παναθηναϊκός AKTOR–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67
Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός 91-80
Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 102-66
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-102
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 88-78
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
- Ερυθρός Αστέρας 9-4
- Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
- Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
- Μονακό 8-5
- Ολυμπιακός 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Φενερμπαχτσέ 8-5
- Μπαρτσελόνα 8-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Αρμάνι Μιλάνο 7-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Ντουμπάι 6-7
- Παρί 5-8
- Αναντολού Εφές 5-8
- Μπάγερν Μονάχου 5-8
- Μπασκόνια 4-9
- Παρτιζάν 4-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Βιλερμπάν 3-10
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)
Πέμπτη 4/12
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μονακό – Παρί
Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν
Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ
Παρασκευή 5/12
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο
Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι