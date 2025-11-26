Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεσόρ για Ομπράντοβιτς: «Πίστεψες σε εμένα όταν κανείς άλλος δεν το έκανε»
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 18:48
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Παρτιζάν

Λεσόρ για Ομπράντοβιτς: «Πίστεψες σε εμένα όταν κανείς άλλος δεν το έκανε»

Ο Ματίας Λεσόρ σχολίασε την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.

Η είδηση ​​ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν εξαπλώθηκε σαν αστραπή σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, ήταν ο πρώτος που έσπευσε να ευχαριστήσει τον πρώην προπονητή του, με story στο προφίλ του στο Instagram.

Τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Γάλλος σέντερ ήταν άκρως συγκινητικά.

«Για πάντα θρύλος! Πίστεψες σε μένα όταν κανείς άλλος δεν το έκανε», έγραψε ο Ματίας Λεσόρ, μαζί με φωτογραφίες όπου στέκεται δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε παρακάτω:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Ο Τρινκιέρι βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς

Παρτίζαν: Ο Τρινκιέρι βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς
EUROLEAGUE

Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν!

Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν!

Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Νίκολιτς: «Τον καλύτερο εαυτό μας, να είμαστε άψογοι αλλιώς θα τιμωρηθούμε»
8 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Τον καλύτερο εαυτό μας, να είμαστε άψογοι αλλιώς θα τιμωρηθούμε»
MUNDOBASKET
Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα του Σπανούλη για τον αγώνα με τη Ρουμανία
11 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα του Σπανούλη για τον αγώνα με τη Ρουμανία
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια κόντρα στη Στουρμ – Στην αποστολή ο Ισπανός
29 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια κόντρα στη Στουρμ – Στην αποστολή ο Ισπανός
EUROLEAGUE
Το γράμμα του Ομπράντοβιτς στον κόσμο της Παρτίζαν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, πάντα ένας από εσάς»
45 λεπτά πριν Το γράμμα του Ομπράντοβιτς στον κόσμο της Παρτίζαν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, πάντα ένας από εσάς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved