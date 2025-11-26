Οnsports Τeam

Ο Ματίας Λεσόρ σχολίασε την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.

Η είδηση ​​ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν εξαπλώθηκε σαν αστραπή σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, ήταν ο πρώτος που έσπευσε να ευχαριστήσει τον πρώην προπονητή του, με story στο προφίλ του στο Instagram.

Τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Γάλλος σέντερ ήταν άκρως συγκινητικά.

«Για πάντα θρύλος! Πίστεψες σε μένα όταν κανείς άλλος δεν το έκανε», έγραψε ο Ματίας Λεσόρ, μαζί με φωτογραφίες όπου στέκεται δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε παρακάτω: