Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Οι δωδεκάδες της «μάχης» του Telekom Center

Απολύτως αναμενόμενη η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες και να αφήνει εκτός δωδεκάδας και τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και Όσμαν συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ ο Έλληνας παίκτης αν και ξεκπέρασε το πρόβλημα του και προπονήθηκε χθες, έμεινε εκτός δωδεκάδας. Αντίθετα στη δωδεκάδα βρίσκεται ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Μίλτον, Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόφσκι, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέφσκι, Μπράουν, Μπόνγκα, Πάρκερ, Καλάθης, Φερνάντο, Τζόουνς.