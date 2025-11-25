Μεσίνα: «Γι’ αυτό παραιτήθηκα από προπονητής της Αρμάνι»

Οnsports Τeam

Ο Ετόρε Μεσίνα, μέσω επιστολής του, ανακοίνωσε τους λόγους που τον «οδήγησαν» στην απόφαση να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, παραμένοντας όμως με ενεργό ρόλο στον σύλλογο.

Τους λόγους που παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο ανέλυσε ο Ετόρε Μεσίνα σε επιστολή του, ελπίζοντας τώρα να συσπειρωθούν όλοι γύρω από την ομάδα.

Σε μια μακροσκελή επιστολή, ο Ετόρε Μεσίνα επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, αν και θα παραμείνει στον σύλλογο. Ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε πως η παρουσία του δίχαζε τον κόσμο και έκανε κακό στην ομάδα αυτό το κλίμα, ενώ ήταν ψυχοφθόρο και για τον ίδιο.

Αναλυτικά η επιστολή του Μεσίνα

«Θα με συγχωρήσετε που θα εκφράσω, με αυτή την επιστολή -και όχι μέσω συνέντευξης Τύπου ή συνεντεύξεων- τους λόγους πίσω από την απόφαση που πήρα, με ήρεμο και εποικοδομητικό πνεύμα.

Από την πρώτη μέρα του προπονητικού καμπ τον Αύγουστο, ένιωσα μεγάλη χαρά πηγαίνοντας στο γυμναστήριο με όλη την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού προσωπικού, των φυσιοθεραπευτών, των προπονητών και του υπόλοιπου προσωπικού, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, μπορεί να ρωτήσετε, γιατί να φύγω από τον πάγκο (αλλά όχι από τον σύλλογο);

Ο λόγος είναι πολύ απλός: Συνειδητοποίησα ότι είχα γίνει -όχι μόνο σήμερα- ένας παράγοντας διχασμού και, κατά συνέπεια, μια απόσπαση της προσοχής. Ακόμα και δεσμευόμενος να εκτελώ τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα, κάθε περίσταση μετατράπηκε σε ευκαιρία για να ανοίξει ένα δημοψήφισμα υπέρ ή κατά εμού προσωπικά.

Για αυτόν τον λόγο (και μόνο αυτόν), αποφάσισα να απομακρύνω μια κατάσταση που είχε γίνει μια μεγάλη πηγή έντασης για μένα και επιβλαβής για την ομάδα. Εξαλείφοντας την αιτία αυτών των εντάσεων, πιστεύω ότι εκπληρώνω με τον καλύτερο τρόπο την ευθύνη που μου εμπιστεύτηκε ο κ. Τζόρτζιο Αρμάνι και ο σύλλογος από την πρώτη μου μέρα με Ολίμπια.

Φέτος, ιδιαίτερα, δυσκολεύτηκα πολύ να αποδεχτώ την ατμόσφαιρα, σε σημείο που κατά καιρούς δίσταζα ακόμη και να ανέβω τα τελευταία σκαλιά προς το γήπεδο. Η απόφασή μου, επομένως, έχει έναν μόνο σκοπό: να ενθαρρύνω μια στιγμή ενότητας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να συσπειρωθούν όλοι γύρω από την ομάδα.

Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως έχει ήδη δείξει παρά τους πολυάριθμους τραυματισμούς.

Παραμένω ο νούμερο ένα υποστηρικτής της ομάδας και, πάνω απ’ όλα, παραμένω εντός του συλλόγου για να συμβάλω στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά. Από αυτή την άποψη, είμαι πολύ χαρούμενος και έχω κίνητρο να συνεχίσω να εργάζομαι δίπλα στον πρόεδρό μας, Λέο Ντελ Όρκο.

Κοιτάζοντας μπροστά, είμαι βέβαιος ότι ο Πέπε και το τεχνικό επιτελείο θα συνεχίσουν να εργάζονται με τη δέσμευση και την ικανότητα που δεν τους έλειψε ποτέ. Εάν λάβουν την υποστήριξη όλων, θα επιτύχουν τα αθλητικά αποτελέσματα που όλοι ελπίζουμε.

Τα μέλη του τεχνικού επιτελείου γνωρίζουν ότι παραμένω στη διάθεσή τους για οτιδήποτε μπορεί να τους φανεί χρήσιμο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα καθοδηγήσουν την Ολίμπια μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η οποία τώρα χρειάζεται μόνο ηρεμία και ενότητα».