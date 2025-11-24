Ομάδες

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο PS Blog: «Δεν μπορείς να εξηγήσεις με λόγια την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»
INTIME SPORTS
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2025, 16:37
EUROLEAGUE

Μια μεγάλη, αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Off The Record” του PS Blog του Pamestoixima.gr.

Ο Ισπανός Φόργουορντ έκανε αναδρομή στα παιδικά του χρόνια μιλώντας για τη σχέση του με την οικογένειά του, τα αθλήματα που δοκίμασε μέχρι να καταλήξει στο μπάσκετ αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην καριέρα του μέχρι σήμερα.

Θυμήθηκε επιπλέον την άφιξή του στην Ελλάδα και την αποθεωτική υποδοχή από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ περιέγραψε και τις στιγμές μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2024.

Παράλληλα, ο «θείος Χουάντσο», όπως τον αποκαλούν συχνά, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αγάπη του για τα παιδιά, αφηγήθηκε αστείες στιγμές από το NBA και την προσαρμογή του εκεί, ενώ έδειξε στην κάμερα του “Off The Record” τις πιο αγαπημένες του φωτογραφίες.

Απαντώντας χωρίς φίλτρο στην ενότητα “No Filter”, o Χουάντσο αποκάλυψε ακόμη ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού για εκείνον, ποιο είναι το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό, ποια θεωρεί καλύτερη φράση για trash-talk και τι διαλέγει στο δίλημμα Μύκονος ή Ίμπιζα.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Οι γονείς μου έκαναν πολλές θυσίες για εμάς» | Off The Record Ep.6



