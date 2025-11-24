Ρογκαβόπουλος: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τη νίκη»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην αυριανή αναμέτρηση με την Παρτιζάν, λόγω της απουσίας του Τσέντι Όσμαν, με τον Έλληνα παίκτη να τονίζει πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να επωφεληθούν από το εξαιρετικό momentum της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε σε πολύ καλό μομέντουμ. Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, στην έδρα μας, για να κλείσουμε τα παιχνίδια μέχρι το μπρέικ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή τη νίκη και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τον κόσμο μας, έχουμε αυτοπεποίθηση και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να πάρουμε τη νίκη».

Για το τι κοιτάει ο Παναθηναϊκός ενόψει Παρτίζαν: «Θεωρώ ότι η Παρτιζάν έχει μια εξαιρετική ομάδα. Σίγουρα έχουν κάνει κάποιες ήττες που μπορούσαν να κερδίσουν. Είναι νωρίς ακόμα, Παίζουμε με μια ομάδα εξαιρετική, με πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς παίκτες και σεβόμαστε 100% τον αντίπαλο».