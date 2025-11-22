Ομάδες

Euroleague: Ξανά στην κορυφή του Top-10 ο «Manimal»
Onsports Team 22 Νοεμβρίου 2025, 16:12
EUROLEAGUE

Euroleague: Ξανά στην κορυφή του Top-10 ο «Manimal»

Ένα από τα εντυπωσιακά κοψίματα του Κένεθ Φαρίντ, στην κορυφή των καλύτερων φάσεων της αγωνιστικής.

Μόνιμος κάτοικος κορυφής στις εντυπωσιακές φάσεις της Euroleague, έχει γίνει ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός είχε διπλή εκπροσώπηση στην πρεμιέρα του στον Παναθηναϊκό AKTOR τη 10η αγωνιστική, την 11η ήταν στην κορυφή με το poster στον Ταβάρες και το ίδιο συνέβη και με την 12η.

Ο «Manimal» έκανε 4 τάπες και μία απ’ αυτές θεωρήθηκε η πιο εντυπωσιακή φάση της Euroleague, στο video που δημοσίευσε η λίγκα.

Δείτε το Top-10 με την κορυφή του Φαρίντ:



