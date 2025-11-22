Ομάδες

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»
INTIME SPORTS
Οnsports team 22 Νοεμβρίου 2025, 16:02
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»

Ένα σπουδαίο παιχνίδι, το αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, προέκυψε από την κλήρωση της φάσης των «16» στη Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών.

Η Νταμπλούχος «Ένωση» θα υποδεχθεί τις «πράσινες» σε νοκ άουτ παιχνίδι με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι σε ενδεχόμενη ισοπαλία, δεν προβλέπεται παράταση κι η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι. Από εκεί και πέρα, στα ζευγάρια που υπάρχει ομάδα από μικρότερη κατηγορία, αυτή είναι που θα αγωνιστεί γηπεδούχος, ανεξαρτήτως κλήρωσης.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
  • ΑΟ Τρίκαλα 2011 – ΑΟ Αγίας Παρασκευής
  • ΟΦΗ – ΑΟ ΡΕΑ
  • Φωστήρας Καισαριανής – ΑΕ Μυκόνου
  • ΑΣ Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ
  • Άρης Θεσσαλονίκης – ΝΠΣ Βόλος
  • ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης
  • Κηφισιά – Οδυσσέας Μοσχάτου


