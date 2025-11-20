Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 20 Νοεμβρίου 2025, 19:48
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός

Σοαβρό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Ντουμπάι, με τον Ντουέιν Μπέικον να τραυματίζεται στο δάχτυλο και να μένει εκτός αποψινού παιχνιδιού, με άγνωστη ημερονηνία επιστροφής. 

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκινάει για την Ντουμπάι η αποψινή αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντουέιν Μπέικον. 

Ο Αμερικανός φόργουορντ χτύπησε τον αντίχειρά του στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα (κάταγμα), το οποίο θα τον αφήσει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Ντουμπάι στην ανακοίνωσή της η επιστροφή του στα γήπεδα θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για τη 12η αγωνιστική
37 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για τη 12η αγωνιστική
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ: Οι δωδεκάδες του Telekom Center Athens
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ: Οι δωδεκάδες του Telekom Center Athens
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved