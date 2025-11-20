Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός

Σοαβρό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Ντουμπάι, με τον Ντουέιν Μπέικον να τραυματίζεται στο δάχτυλο και να μένει εκτός αποψινού παιχνιδιού, με άγνωστη ημερονηνία επιστροφής.

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκινάει για την Ντουμπάι η αποψινή αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντουέιν Μπέικον.

Ο Αμερικανός φόργουορντ χτύπησε τον αντίχειρά του στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα (κάταγμα), το οποίο θα τον αφήσει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα.



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Ντουμπάι στην ανακοίνωσή της η επιστροφή του στα γήπεδα θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του.