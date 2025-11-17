Ράιτ:«Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»

Οnsports Τeam

Η Ντουμπάι ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο Telekom Center Athens και ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ στέκεται στην τρέλα των φίλων του "τριφυλλιού".

Η Ντουμπάι BC αντιμετωπίζει την Πέμπτη τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με τους παίκτες της ομάδας του Γιούριτσα Γκόλεματς να ξέρουν καλά τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που έχει η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Μάλιστα, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ σε συνέντευξή του στη Mozzart Sport στάθηκε στην πολύ δυναμική... έως τρελή παρουσία του κόσμου του "τριφυλλιού".

«Εκτός από το Ντουμπάι, η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη. Ακόμα και το Βελιγράδι. Οι οπαδοί εδώ είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο πάθος για το μπάσκετ πουθενά στον κόσμο. Δεν έχω παίξει ακόμα εναντίον του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, αλλά έχω ακούσει ότι οι οπαδοί εκεί είναι τρελοί, όπως και της Ζαλγκίρις. Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου, μπορώ να πω ελεύθερα ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν τους οπαδούς της Παρτιζάν και του Ερυθρού Αστέρα. Οι Αμερικανοί οπαδοί δεν είναι καν κοντά, όταν μιλάμε για τον τρόπο που υποστηρίζουν τις ομάδες τους εδώ», τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ σε συνέντευξή του στην Mozzart Sport.