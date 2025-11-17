«Φάκελος» Έβανς: «Ανοησίες ότι δε θα επιστρέψει, όποιος θέλει επιστρέφει»

Οnsports Τeam

Σε συνέντευξή του στο «BasketNews», ο γιατρός που χειρούργησε τον Κίναν Έβανς ξεκαθαρίζει το τι συμβαίνει με την περίπτωση του παίκτη των «ερυθρολεύκων» και τόνισε ότι θα είναι σε θέση να παίξει ξανά μπάσκετ στο κορυφαίο επίπεδο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς την παραμικρή δόση αμφιβολίας ο Κίναν Έβανς είναι ο μεγάλος άτυχος και της φετινής σεζόν. Ο Αμερικανός παίκτης τη στιγμή που περίμενε πιο πολύ από ποτέ, τη στιγμή της επιστροφής του στη EuroLeague, τραυματίστηκε εκ νέου με αποτέλεσμα να πρέπει να δουλέψει εκ νέου σκληρά και να ανανεώσει το ραντεβού του με τα… παρκέ σε δέκα μήνες από τώρα.

Κάτι που μοιάζει πολύ δύσκολο… Αλλά κάτι που θεωρεί δεδομένο ο γιατρός του ο οποίος σε συνέντευξή του ξεκαθάρισε πως όλα θα πάνε καλά.

«Τον κάλεσα την επόμενη μέρα. Του είπα να μην απογοητευτεί, ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό, γιατί υπάρχουν δεκάδες σχόλια στο διαδίκτυο του τύπου: ‘Αντίο, τελείωσε, δεν θα επιστρέψει…’ Αυτό είναι εντελώς ανόητο», δήλωσε με βεβαιότητα και συνέχισε: «Θα επιστρέψει σίγουρα αν το θέλει, και εκείνος το θέλει πραγματικά. Έχω πάνω από έναν αθλητή που έχει χειρουργηθεί και στους δύο αχίλλειους τένοντες. Όσοι το θέλουν, επιστρέφουν. Αυτό είναι ψυχολογικός παράγοντας, αλλά η επιστροφή είναι απόλυτα εφικτή».

Μάλιστα ο Ριμτάουτας Γκούδας, τόνισε ότι ο Έβανς μπορεί να επιστρέψει σε λιγότερο από 10 μήνες που αρχικά είχε ειπωθεί. «Κάπου είδα ανθρώπους να γράφουν ότι τώρα θα μείνει έξω για 10 μήνες… Νομίζω ότι θα επιστρέψει πολύ πιο σύντομα, αν όλα πάνε καλά. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος, δεν βλέπω κανέναν λόγο να είμαστε αρνητικοί ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο μόνος. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει παρόμοιες περιπτώσεις στο NBA. Έχω προσωπικά πάνω από ένα παράδειγματα».

«Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά μερικοί από αυτούς παίζουν ακόμη επιτυχώς σήμερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το σενάριο επιστροφής – ειδικά γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του. Είπε ότι πετάει στο Τέξας και ότι όλα θα πάνε καλά εκεί», είπε ο Γκούδας, μεταξύ άλλων.