Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroLeague: Κορυφαία φάση του Οκτωρβίου του buzzer beater του Ναν στη Βιτόρια (vid)
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 13:37
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

EuroLeague: Κορυφαία φάση του Οκτωρβίου του buzzer beater του Ναν στη Βιτόρια (vid)

Ο Κέντρικ Ναν με ένα ασύλληπτο buzzer beater έδωσε την νίκη στην ομάδα του, κόντρα στη Μπασκόνια μέσα στη Βιτόρια και η EuroLeague έχρισε τη φάση αυτή ως την κορυφαία του μήνα Οκτωβρίου. 

Το πρώτο διπλό του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, κόντρα στη Μπασκόνια στη Βιτόρια, ήρθε με ένα απίστυετο καλάθι του Κέντρικ Ναν στην εκπνοή της αναμέτρησης. 

Και η φάση αυτή έμελε να είναι η κορυφαία για τη EuroLeague, τον μήνα Οκτώβριο, όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια Αρχή.

Το Top 5 περιλαμβάνει ακόμη εντυπωσιακές φάσεις, όπως τα καρφώματα των Χόρτον-Τάκερ, Μπόλντουιν και Τόμπσον.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
SuperLeague: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες της 12ης αγωνιστικής
2 λεπτά πριν SuperLeague: Αλλαγή ώρας σε δύο αγώνες της 12ης αγωνιστικής
CONFERENCE LEAGUE
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μια ζωή πίστευα θα γίνω ποδοσφαιριστής – Μέρος του DNA μου η ΑΕΚ»
9 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μια ζωή πίστευα θα γίνω ποδοσφαιριστής – Μέρος του DNA μου η ΑΕΚ»
BASKET LEAGUE
Άρης: Σπουδαία κίνηση με Άντζουτσιτς
25 λεπτά πριν Άρης: Σπουδαία κίνηση με Άντζουτσιτς
ΣΠΟΡ
Θρήνος: Πέθανε η Πέιτζ Γκρέκο
31 λεπτά πριν Θρήνος: Πέθανε η Πέιτζ Γκρέκο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved