EuroLeague: Κορυφαία φάση του Οκτωρβίου του buzzer beater του Ναν στη Βιτόρια (vid)

Οnsports Τeam

Ο Κέντρικ Ναν με ένα ασύλληπτο buzzer beater έδωσε την νίκη στην ομάδα του, κόντρα στη Μπασκόνια μέσα στη Βιτόρια και η EuroLeague έχρισε τη φάση αυτή ως την κορυφαία του μήνα Οκτωβρίου.

Το πρώτο διπλό του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, κόντρα στη Μπασκόνια στη Βιτόρια, ήρθε με ένα απίστυετο καλάθι του Κέντρικ Ναν στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Και η φάση αυτή έμελε να είναι η κορυφαία για τη EuroLeague, τον μήνα Οκτώβριο, όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια Αρχή.

Το Top 5 περιλαμβάνει ακόμη εντυπωσιακές φάσεις, όπως τα καρφώματα των Χόρτον-Τάκερ, Μπόλντουιν και Τόμπσον.