Κώστας Σλούκας: Αρχηγός, σαν το παλιό καλό… κρασί

Το εκτός έδρας καρέ των ευρωπαϊκών αγώνων του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε σε απόλυτη ισορροπία, με τη γεύση όμως που αφήνει να είναι η καλύτερη δυνατή και τον Εργκίν Αταμάν να… τρίβει τα χέρια του, βλέποντας τον Κώστα Σλούκα να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων (από τις 31 Οκτωβρίου στο Μονακό, μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου στη Μαδρίτη) ο Παναθηναϊκός έδωσε τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Κόντρα σε Μονακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το πέρας των αγώνων αυτών το ταμείο έδειξε απόλυτη ισορροπία, δύο ήττες και δύο νίκες, αλλά αυτό που μένει είναι η εντυπωσιακή παρουσία της ομάδας στα δύο παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής. Σε Παρίσι και Μαδρίτη. Όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν… σίφουνας από τις δύο λαμπερές ευρωπαϊκές πρωτεύουσας και έδειξε ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Η διαφορά σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε στο ρόστερ του έναν κανονικό σέντερ. Η μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ μπορεί αρχικά να μην προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού αλλά η παρουσία του τις πρώτες μέρες στην ομάδα είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική, αφού δίνει άμεσα στην ομάδα όσα της έλειπαν.

Και ο Φαρίντ βοήθησε πολύ στο να φανεί σε μεγάλο βαθμό και η εκπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι μακράν από τους καλύτερους και πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας, η έλλειψη όμως κλασικού σέντερ δεν τον βοηθούσε καθόλου στο παιχνίδι του. Και η εμφάνιση του Φαρίντ στις πεντάδες της ομάδας του «τριφυλλιού» άλλαξε ολοκληρωτικά την κατάσταση.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν, αλλά φαίνεται πως η ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό για έναν ακόμα χρόνο φαίνεται πως λειτούργησε ακόμα πιο ευεργετικά και του έδωσε… φτερά.

Οι αριθμοί και η παρουσία του Σλούκα στη φετινή EuroLeague είναι εντυπωσιακή, κάτι που φαίνεται ακόμα περισσότερο αν σταθούμε στα τελευταία τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας ματς. Τόσο στις δύο ήττες σε Μόντε Κάρλο και Βελιγράδι, όσο και στις δύο νίκες (που πιθανόν άλλαξαν το τσιπάκι) σε Παρίσι και Μαδρίτη ο Κώστας Σλούκας ήταν εκ των κομβικότερων παικτών της ομάδας.

Οι αναλυτικοί αριθμοί του Κώστα Σλούκα στους τέσσερις τελευταίους αγώνες

Αντίπαλος Πόντοι 2π 3π Β. Ρ. Ασίστ

Μονακό: 14 2/4 3/3 ½ 2 3

Ερυθρός Α. 16 3/8 1/6 7/8 4 2

Παρί 11 0/2 3/6 2/2 3 7

Ρεάλ Μ. 15 5/7 ¼ 2/3 3 7

Σύνολο: 56 10/21 8/19 12/15 12 19

Μ.Ο. 14 47,6% 42,1% 80% 3 4,7

Το καλοκαίρι που μας πέρασε και με την έλευση του Τι Τζέι Σορτς στην ομάδα, κάποιοι θεώρησαν πως ο Κώστας Σλούκας ήταν έτοιμος να ρίξει… τίτλους τέλους σε μια τεράστια καριέρα. Και όμως, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού όχι μόνο δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, αλλά η μέχρι τώρα απόδοσή του πάνω στα παρκέ, δείχνει ότι είχε κάθε λόγο να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και να ονειρεύεται ακόμα περισσότερες κορυφές.

Δείτε ΕΔΩ τα αναλυτικά στατιστικά του Κώστα Σλούκα στη φετινή EuroLeague