Τα εύσημα του Σιάο στην ομάδα

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο ματς με τον Παναθηναϊκό, στο Telekom Center Athens και δεν το έκρυψε.

Η ήττα του Άρη από τονΠαναθηναϊκό AKTOR στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL (82-77) όχι μόνο δεν απογοήτευσε τον Ρίτσαρντ Σιάο αλλά τον έκανε να μεταφέρει δημοσίως τα εύσημά του στην ομάδα του για την απόλυτα ανταγωνιστική εικόνα που έδειξαν στο glass floor του Telekom Center Athens.

Ο Σιάο, με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του, ανέβασε το τελικό σκορ της αναμέτρησης συνοδευόμενο από το μήνυμα: “Καλή μάχη“, αποδεικνύοντας ότι εκτιμά την προσπάθεια των παικτών του, παρά το αποτέλεσμα.