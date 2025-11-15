Ομάδες

Euroleague: Η καρφωματάρα του Φαρίντ στον Ταβάρες, κορυφαία φάση της αγωνιστικής
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 16:08
EUROLEAGUE

Euroleague: Η καρφωματάρα του Φαρίντ στον Ταβάρες, κορυφαία φάση της αγωνιστικής

Ο «Manimal» εντυπωσιάζει στα πρώτα δύο του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό AKTOR, με αποτέλεσμα να έχει και την κορυφαία φάση στο Top-10 που επιλέγει η Euroleague.

Η διπλή εβδομάδα άνηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Κένεθ Φαρίντ χωρίς αμφιβολία. Ο «Manimal» έκανε πράγματα και θαύματα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το πότε ενσωματώθηκε στην ομάδα και το επίπεδο της δυσκολίας των εκτός έδρας αγώνων με Παρί και Ρεάλ.

Ο Αμερικανός την 10η αγωνιστική είχε διπλή παρουσία στο Top-10 της Euroleague. Την 11η όμως, έπιασε κορυφή! Το εκπληκτικό poster κάρφωμα πάνω στον Ταβάρες, επιλέχτηκε από τη διοργάνωση ως η καλύτερη φάση της αγωνιστικής.

Δείτε το Top-10 της 11ης αγωνιστικής:



