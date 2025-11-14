Euroleague: Κάζο Ολυμπιακού κόντρα στη μισή Αρμάνι Μιλάνο

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στα πολλά προβλήματα των Ιταλών δεν είχαν την συγκέντρωση που έπρεπε και έχασαν 88-87 στο Μιλάνο – «Πάλευαν» μόνοι τους Πίτερς και Ντόρσεϊ.

«Χαστούκι» για τον Ολυμπιακό από την Αρμάνι Μιλάνο των χιλίων προβλημάτων. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πίσω σχεδόν σε όλο το ματς και παρά την αντεπίθεσή τους στα τελευταία λεπτά, κατάφεραν απλά να περιορίσουν την ήττα τους στον πόντο (88-87).

Όλα αυτά απέναντι στην ιταλική ομάδα που για την 11η αγωνιστική της Euroleague δεν είχε ΛεΝτέι, Μπράουν, Σιλντς, Νίμπο μεταξύ άλλων, ενώ ούτε ο Μεσίνα ήταν στον πάγκο της λόγω ασθένειας! Παρ’ όλα αυτά, μάλλον… κοίμισε τον Ολυμπιακό και του έκανε ζημιά σε ένα ματς που έπρεπε να πάρει η ελληνική ομάδα λόγω των συνθηκών.

Ο Έλις με 16, ο Μπρουκς με 15, ο Μπούκερ με 13 και ο Ντάνστον με 10, ήταν απ’ τους κορυφαίους των νικητών. Ο Γκούντουριτς πέτυχε 8 και ήταν ανέτοιμος καθώς επέστρεψε σε αυτό το ματς.

Για τον Ολυμπιακό, ο Πίτερς με 27 ήταν ο καλύτερος, μαζί με τον Ντόρσεϊ που είχε 25. Διψήφιος ήταν και ο Φουρνιέ με 10, χωρίς να πλησιάσει την απόδοση των δύο συμπαικτών του. Σε… ρηχά νερά ο Βεζένκοφ με 6 και άστοχο το τρίποντο ισοφάρισης.

Οι Ιταλοί παρά τα μεγάλα προβλήματά τους, είχαν ενέργεια και διατηρούσαν διαφορά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στο τρίτο δεκάλεπτο ανέβασαν την απόσταση σε διψήφια επίπεδα. Ο Ολυμπιακός μείωσε στην τέταρτη περίοδο με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Ντόρσεϊ.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Γκούντουριτς έχασε μία βολή και με το σκορ στο 87-84 ο Ολυμπιακός είχε επίθεση. Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε τρίποντο, ο Τόνουτ έκανε 1/2 βολές για το 88-84, με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε τρίποντο στα 0,9’’ για το τέλος. Η επαναφορά έγινε σωστά και η Αρμάνι νίκησε με 88-87.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

