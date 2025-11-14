Ομάδες

Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 21:32
EUROLEAGUE

Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς

Μπλουζάκια που έγραφαν «μη χάνεις ποτέ την ελπίδα σου», φορούσαν οι συμπαίκτες του άτυχου Αμερικανού που τραυματίστηκε σοβαρά πριν δύο μέρες.

Η είσοδος των παικτών του Ολυμπιακού για την προθέρμανση πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο, ήταν ξεχωριστή. Ο λόγος ήταν ένα ξεχωριστό μπλουζάκι που επέλεξαν να φορέσουν, για να στηρίξουν τον Κίναν Έβανς. Τον άτυχο συμπαίκτη τους που τραυματίστηκε σοβαρά με την Ζαλγκίρις και λίγα δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή του μετά από 1,5 χρόνο, χάνει την υπόλοιπη σεζόν.

Οι μπλούζες των «ερυθρόλευκων» έγραφαν χαρακτηριστικά:

«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν».

 



