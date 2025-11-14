Αρμάνι Μιλάνο: «Μισή» με τον Ολυμπιακό, δε θα έχει ούτε τον Μεσίνα στον πάγκο

Onsports Team

Τεράστια προβλήματα για την ιταλική ομάδα απέναντι στους «ερυθρόλευκους», με σημαντικές απουσίες από το παρκέ μέχρι τον πάγκο.

Το έργο του Ολυμπιακού στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι, δε θα πρέπει να είναι δύσκολο σε θεωρητικό επίπεδο. Η ιταλική ομάδα υποδέχεται τους «ερυθρόλευκους» για την Euroleague, έχοντας πάρα πολλά προβλήματα απουσιών.

Ζακ ΛεΝτέι, Σαβόν Σιλντς, Τζος Νίμπο, Λορέντζο Μπράουν, δεν υπολογίζονται για τους γηπεδούχους. Ίσως οι σημαντικότεροι παίκτες στο ρόστερ της Αρμάνι.

Επιστρέφει ο Γκούντουριτς χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος, όμως τα προβλήματα έχουν συνέχεια. Ο Ετόρε Μεσίνα δε θα βρίσκεται στον πάγκο της ιταλικής ομάδας για δεύτερο σερί ματς, λόγω ασθένειας. Ο Πέπε Ποέτα θα κοουτσάρει τους Ιταλούς.