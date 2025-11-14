Ρούντι για Φαρίντ: «Μεγάλος παίκτης, εκπληκτικός χαρακτήρας»

Onsports Team

Ο Ισπανός με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Κένεθ Φαρίντ μετά το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η αγκαλιά του Ρούντι Φερνάντεθ με τον Κένεθ Φαρίντ, ήταν ένα απ’ τα στιγμιότυπα του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στο Ντένβερ και ο Ισπανός έκανε έκπληξη στον «Manimal» ο οποίος ξετρελάθηκε.

Ο παλαίμαχος άσος της Ρεάλ και της Εθνικής Ισπανίας, σχολίασε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο και τα λόγια του σέντερ του Παναθηναϊκού για αυτόν. Τονίζοντας πως πρόκειται για εξαιρετικό παίκτη και χαρακτήρα.

Χαρακτηριστικά έγραψε στο Χ:

«Μεγάλος παίκτης και εκπληκτικός άνθρωπος. Πόσο ωραίο που τον