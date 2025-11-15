Ομάδες

Euroleague: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 02:17
EUROLEAGUE

Euroleague: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα

Ποινές στις δύο ομάδες για υβριστικά συνθήματα στα ματς με Παρτιζάν και Παναθηναϊκό AKTOR.

Mε πρόστιμο τιμωρήθηκαν η ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, για τα υβριστικά συνθήματα στους εντός έδρας αγώνες τους με την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στη σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή της Euroleague αναφέρεται:

«Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους του στον αγώνα Ολυμπιακός – Παρτίζαν Βελιγραδίου, επίσης βάσει του Άρθρου 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».



