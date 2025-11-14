Ξεκαρδιστικός Σορτς προς Φαρίντ: «Μου κάνουν αστεία φίλε»

Onsports Team

Οι αναρτήσεις του γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR και η απάντηση του «πράσινου» σέντερ, για την στιγμή που ο βραχύσωμος άσος πήγε το παπούτσι στον «Manimal».

Μια «διαβολοβδομάδα» όνειρο για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» έφεραν τον Κένεθ Φαρίντ και απόλαυσαν τον Τι Τζέι Σορτς στα μέχρι τώρα καλύτερα παιχνίδια του με το «τριφύλλι». Αποτέλεσμα δύο «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη, από μια ομάδα που συνεχίζει να έχει μεγάλα προβλήματα απουσιών.

Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικό πάντως, κάτι που φάνηκε ακόμη και από το καλαμπούρι που έκαναν μεταξύ τους οι παίκτες. Στα social media ο Τι Τζέι Σορτς ανέβασε τη φωτογραφία που έφτιαξαν φίλαθλοι, μεγεθύνοντας το παπούτσι του Φαρίντ, τη στιγμή που του το πήγαινε ο Αμερικανός γκαρντ.

Ο Σορτς έγραψε: «Μου κάνουν αστεία φίλε, απλώς προσπάθησα να είμαι καλός συμπαίκτης».

Λίγη ώρα μετά, απάντησε ο «Manimal»: «Κλαίω… Το εκτιμώ μικρέ Bill, εννοώ μικρέ αδερφέ».