Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ξεκαρδιστικός Σορτς προς Φαρίντ: «Μου κάνουν αστεία φίλε»
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 16:43
EUROLEAGUE

Ξεκαρδιστικός Σορτς προς Φαρίντ: «Μου κάνουν αστεία φίλε»

Οι αναρτήσεις του γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR και η απάντηση του «πράσινου» σέντερ, για την στιγμή που ο βραχύσωμος άσος πήγε το παπούτσι στον «Manimal».

Μια «διαβολοβδομάδα» όνειρο για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» έφεραν τον Κένεθ Φαρίντ και απόλαυσαν τον Τι Τζέι Σορτς στα μέχρι τώρα καλύτερα παιχνίδια του με το «τριφύλλι». Αποτέλεσμα δύο «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη, από μια ομάδα που συνεχίζει να έχει μεγάλα προβλήματα απουσιών.

Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικό πάντως, κάτι που φάνηκε ακόμη και από το καλαμπούρι που έκαναν μεταξύ τους οι παίκτες. Στα social media ο Τι Τζέι Σορτς ανέβασε τη φωτογραφία που έφτιαξαν φίλαθλοι, μεγεθύνοντας το παπούτσι του Φαρίντ, τη στιγμή που του το πήγαινε ο Αμερικανός γκαρντ.

Ο Σορτς έγραψε: «Μου κάνουν αστεία φίλε, απλώς προσπάθησα να είμαι καλός συμπαίκτης».

Λίγη ώρα μετά, απάντησε ο «Manimal»: «Κλαίω… Το εκτιμώ μικρέ Bill, εννοώ μικρέ αδερφέ».

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Στη λίστα για την GBL ο Κένεθ Φαρίντ
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Στη λίστα για την GBL ο Κένεθ Φαρίντ
SUPER LEAGUE
Την Κυριακή (16/11) ο Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του!
1 ώρα πριν Την Κυριακή (16/11) ο Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του!
EUROLEAGUE
Ξεκαρδιστικός Σορτς προς Φαρίντ: «Μου κάνουν αστεία φίλε»
1 ώρα πριν Ξεκαρδιστικός Σορτς προς Φαρίντ: «Μου κάνουν αστεία φίλε»
BET
Διεθνής αναγνώριση της ηγετικής θέσης του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι
2 ώρες πριν Διεθνής αναγνώριση της ηγετικής θέσης του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved