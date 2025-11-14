Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4
Ο Παναθηναϊκός AKTOR με την επιβλητική του εμφάνιση στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, έφτασε στην 7η νίκη του, επιστρέφοντας με δύο νίκες στη διπλή εβδομάδα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
«Οδοστρωτήρας» Παναθηναϊκός AKTOR στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, νίκη 87-77 και πλέον οι «πράσινοι» ανέβηκαν κι άλλο φτάνοντας στο 7-4. Αφήνοντας πίσω τους την Μονακό, η οποία γνώρισε δύο ήττες στη «διαβολοβδομάδα»,
Η ομάδα του Σπανούλη έχασε ξανά στο Βελιγράδι, αυτή τη φορά απ’ τον Ερυθρό Αστέρα με 91-79. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 8-3. Μαζί τους είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ηττήθηκε 74-68 από την Φενέρμπαχτσε στο Μόναχο.
Στη Γαλλία η Παρί την οποία νίκησε πριν δύο μέρες ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Βαλένθια 90-86. Νίκη και για την Μακάμπι η οποία επικράτησε 89-83 της Μπασκόνια.
EUROLEAGUE - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87
- Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83
- Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14/11
- Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/11
- Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 14/11
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/11
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 14/11 (21:30)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-3
- Ολυμπιακός 7-3
- Παναθηναϊκός 7-4
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 6-4
- Μονακό (Μονακό) 6-5
- Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-5
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-5
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 5-5
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6
- Παρί (Γαλλία) 5-6
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 4-6
- Παρτιζάν (Σερβία) 4-6
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-7
- Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-8