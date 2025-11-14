Ομάδες

Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 00:19
EUROLEAGUE

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με την επιβλητική του εμφάνιση στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, έφτασε στην 7η νίκη του, επιστρέφοντας με δύο νίκες στη διπλή εβδομάδα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

«Οδοστρωτήρας» Παναθηναϊκός AKTOR στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, νίκη 87-77 και πλέον οι «πράσινοι» ανέβηκαν κι άλλο φτάνοντας στο 7-4. Αφήνοντας πίσω τους την Μονακό, η οποία γνώρισε δύο ήττες στη «διαβολοβδομάδα»,

Η ομάδα του Σπανούλη έχασε ξανά στο Βελιγράδι, αυτή τη φορά απ’ τον Ερυθρό Αστέρα με 91-79. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 8-3. Μαζί τους είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ηττήθηκε 74-68 από την Φενέρμπαχτσε στο Μόναχο.

Στη Γαλλία η Παρί την οποία νίκησε πριν δύο μέρες ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Βαλένθια 90-86. Νίκη και για την Μακάμπι η οποία επικράτησε 89-83 της Μπασκόνια.

EUROLEAGUE - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87
  • Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14/11
  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/11
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 14/11
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/11
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 14/11 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-3
  4. Ολυμπιακός 7-3
  5. Παναθηναϊκός 7-4
  6. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 6-4
  7. Μονακό (Μονακό) 6-5
  8. Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
  9. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
  10. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-5
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-5
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 5-5
  13. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6
  14. Παρί (Γαλλία) 5-6
  15. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 4-6
  16. Παρτιζάν (Σερβία) 4-6
  17. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-7
  18. Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-8


