Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 77-87: This is PANATHINAIKOS

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε στη Μαδρίτη και με μπασκετάρα μετέτρεψε σε... παιχνιδάκι τη "Βασίλισσα" επικρατώντας με το εντυπωσιακό 77-87, κάνοντας το δύο στα δύο στη διπλή αγωνιστική.

Αποστολή στη Μαδρίτη: Γιάννης Κουβόπουλος

Εμφάνιση - μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πραγματοποίησε μέσα στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε της Ρεάλ με τρόπο εντυπωσιακό και εμφατικό κάνοντας το δύο στα δύο στη διπλή αγωνιστική που ολοκληρώθηκε.

Οι "πράσινοι" έστησαν ένα μοναδικό πάρτι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παίζοντας... μπασκετάρα και κάνοντας πλάκα στην ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, οι οπαδοί της οποίας άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο από το 36', η οποία δεν είχε κανέναν τρόπο να αντιμετωπίσει έναν Παναθηναϊκό που μοιάζει με... ηφαίστειο που ξυπνά.

Με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει ένα... σεμιναριακό κοουτσάρισμα, τον Κέεθ Φαρίντ να είναι και πάλι εντυπωσιακός (16π, 8 ρ), τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει... πλάκα στους αντιπάλους του (19π, 4ρ, 6α), τον Κώστας Σλούκα να... αδιάζει τους πάντες και τα πάντα (15π, 3ρ, 7α) και κανέναν πράσινο να μην υστερί ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι πλέον έχει μπει στον σωστό δρόμο.

Ο Εργκίν Αταμάν έριξε στην πεντάδα της ομάδας του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και μάλλον κάτι ήξερε γιατί ο Έλληνας παίκτης ήταν ο κορυφαίος στο ξεκίνημα της ομάδας του. Ο “Ρόγκα” έκανε όλη τη ζημιά επιθετικά για τους Μαδριλένους, οι οποίοι τα περίμεναν όλα από τον Φελίζ με τον σκορ να είναι στο 7-4 στο πρώτο δίλεπτο. Ο Σορτς πήρε την μπάλα στα χέρια του και αποφάσιζε για τον Παναθηναϊκό και με 5 συνεχόμενους πόντους του έκανε το 7-10. Ο Φελίζ μείωσε και πάλι, αλλά ο Παναθηναϊκός με καλάθι του Φαρίντ και τρίποντο από τον Ναν έκανε σερί 0-5 και προηγήθηκε με 9-15 στο 5’.

Αλάνθαστος και εντυπωσιακός Παναθηναϊκός

Αμέσως μετά το τάιμ άουτ ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά με τον Σορτς, αλλά στην επόμενη άμυνα Φαρίντ και Ναν είχαν ήδη χρεωθεί με 2 φάουλ. Ο Χουάντσο με κλέψιμο βγήκε στον αιφνιδιασμό και με αριστερό λέι απ έκανε το 9-19, με τη Ρεάλ να ψάχνει αντίδραση. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάνουν ένα μικρό σερί και να μειώσουν σε 13-22, αλλά ένα μεγάλο τρίποντο του Ναν έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό με το δεκάλεπτο να “κλείνει” με απάντηση από τον Αμπάλδε για το 16-22 και τους “πράσινους” να μην έχουν κάνει κανένα λάθος.

Μαγικός Σλούκας

Εξαιρετικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο, λόγω Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” μπήκε με απίστευτο… μυαλό και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να “χτυπήσει” ο Παναθηναϊκός κοντά στο καλάθι. Αποτέλεσμα του “διαβάσματος” του Έλληνα παίκτη ήταν ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί με 22-30, με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι ο παίκτης που τελείωνε τις φάσεις. Η Ρεάλ με τους Μαλεντόν και Λεν προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ (26-30), αλλά ο Σλούκας με δύο τρίποντα, ένα έμμεσο και ένα άμεσο, έκανε το 29-36, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στους πάγκους τους μετά από 15 λεπτά παιχνιδιού.

Ο απόλυτος έλεγχος στα χέρια των “πράσινων”

Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, με τον Εργκίν Αταμάν να επαναφέρει τον Τι Τζέι Σορτς, αλλά και τον Φαρίντ, με τον Μήτογλου να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Σορτς έκανε το 29-38 σε μια προσωπικό του φάση και ο Τσέντι Όσμαν με απίθανο τρίποντο στο 17’ έκανε το 32-43 δίνοντας για πρώτη φορά στην ομάδα του διαφορά 11 πόντων. Ο σέντερ του “τριφυλλιού” μπορεί να μην ξεκίνησε ιδανικά το ματς αλλά στην δεύτερη παρουσία του στο παρκέ ήταν… χάρμα οφθαλμών και ιδιαιτέρως επικίνδυνος. Ο πολύπειρος σέντερ έκανε δύο τεράστια καρφώματα στο πρόσωπο του Ταβάρες και έδωσε προβάδισμα 13 πόντων, 36-49, στον Παναθηναϊκό, 1:12 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Όσμαν με ένα μεγάλο τρίποντο έκανε το 38-52 και οι “πράσινοι” έχασαν την ευκαιρία να διευρύνουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +14.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 12 ασίστ στο ενεργητικό του και κανένα λάθος.

Στο +19 ο καταπληκτικός Παναθηναϊκός

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος, με τον Φαρίντ να κάνει πάρτι κάτω από τα δύο καλάθια και τον Τι Τζέι Σορτς να οργανώνει μαεστρικά το παιχνίδι της ομάδας του. Με τρίποντο του Όσμαν ο Παναθηναϊκός άνοιξε τη διαφορά στους 19 πόντους, 40-59, με τη Ρεάλ να είναι σε κατάσταση…εκτάκτου ανάγκης. Η Ρεάλ, όμως, βρήκε τις λύσεις στο πρόσωπο του Φελίζ ο οποίος “οδήγησε” την ομάδα του Σέργιο Σκαριόλο σε σερί 10-1 με τους Μαδριλένους να ρίξουν τη διαφορά στους 11 λίγο πριν το πεντάλεπτο και τον Εργκίν Αταμάν να καλεί τάιμ άουτ για να αφυπνίσει τους παίκτες του.

Φαρίντ και Σορτς έκαναν τη διαφορά, ο Σλούκας έκανε τα πάντα

Φαρίντ και Σορτς ήταν οι παίκτες που κρατούσαν στα χέρια τους τα “κλειδιά” του Παναθηναϊκού και έδωσαν και πάλι επιθετικές λύσεις, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε κολλήσει με τον περιφερειακό των φιλοξενούμενων να κάνει το 54-67, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός δεν… μάσησε ούτε σε αυτή την περίπτωση με τον Κώστα Σλούκας να παίρνει την μπαγκέτα και μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά να “διαβάζει”, να μοιράζει και να “εκτελεί” για το 56-73, λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος της περιόδου, με τον Χεζόνια στην τελευταία επίθεση της ομάδας του να κάνει το 59-73 που ήταν και το σκορ της περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο ο Σορτς ξεκίνησε να… χορεύει. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” έκανε τα πάντα σε άμυνα και επίθεση. Πίεζε σε όλο το γήπεδο, μοίραζε ασίστ, ήταν ασταμάτητος στο ένας εναντίον ενός και παράλληλα “κατέβαζε” και ριμπάουντ. Με τον Σορτς να μην έχει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός πήγε στο +18, με τη Ρεάλ να προσπαθεί να μειώσει με γρήγορα επιθέσεις. Ο Ταβάρες προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του Παναθηναϊκού κάθε φορά που ο Φαρίντ ήταν στον πάγκο, με τον Καμπάτσο να κάνει επιθετικό φάουλ και ξεκινάει τα γνωστά του... καραγκιοζιλίκια βάζοντας φωτιά στο γήπεδο, με τον Σκαριόλο να παίρνει τάιμ άουτ, με το σκορ στο 66-79, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα.

Με τρίποντο ο Χουάντσο έστειλε τους Μαδριλένους σπίτι τους

Η Ρεάλ πάλευε με κάθε τρόπο να αλλάξει το κλίμα, εντός και εκτός παρκέ, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ συγκεντρωμένος με τον Εργκίν Αταμάν να είναι φανταστικός στις κινήσεις του μέσα στη διάρκεια του ματς. Με τη Ρεάλ να προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεση της, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέτυχε τρίποντα… μαχαιριά, 2:22 για το τέλος, έκανε το 71-85 και οι Ισπανοί άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο.

Τα Δεκάλεπτα: 16-22, 38-54, 59-73, 77-87